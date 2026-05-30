Espectáculos
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En la Alcaldía Benito Juárez

Brindan reconocimiento a Christian Nodal, por su contribución a la música mexicana

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, sostuvo un encuentro con Christian Nodal y Ángela Aguilar, a quien le entregó una escultura de El Venado elaborada en arte huichol
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
30/05/2026 12:49
30/05/2026 12:49

La alcaldía Benito Juárez reconoció la trayectoria artística de Christian Nodal durante su presentación en la Plaza de Toros México, donde más de 35 mil personas asistieron para escuchar los principales éxitos del intérprete de regional mexicano.

De acuerdo con la información difundida por la propia demarcación y medios que dieron cobertura al evento, el concierto se desarrolló sin incidentes y contó con un operativo especial de seguridad coordinado entre la estrategia Blindar BJ360 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La presentación de Nodal se convirtió en uno de los eventos masivos más destacados realizados recientemente en la alcaldía. Desde horas antes del espectáculo, autoridades locales implementaron medidas para facilitar la movilidad, resguardar a los asistentes y mantener condiciones de seguridad tanto para quienes acudieron al concierto como para los vecinos de la zona, detalla elimparcial.com

Minutos antes del inicio del espectáculo, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, sostuvo un encuentro con Christian Nodal y Ángela Aguilar. Durante la reunión, el mandatario local entregó al cantante una escultura de El Venado elaborada en arte huichol.

La pieza representa uno de los símbolos más conocidos de la demarcación, ya que hace referencia al tradicional Parque de los Venados, uno de los espacios públicos más representativos de la alcaldía.

Al entregar la escultura, Luis Mendoza explicó que el reconocimiento fue otorgado por la trayectoria artística de Nodal y por su contribución a la difusión de la música mexicana.

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“Con mucho cariño. En Benito Juárez, de lo más emblemático es el Parque de los Venados, toda la ciudad lo conoce. Bienvenido aquí a Benito Juárez, es un placer, en verdad es con mucho cariño de los vecinos. Muchas gracias y mucho éxito”, expresó el alcalde.

El encuentro fue compartido posteriormente a través de las redes sociales oficiales de la alcaldía mediante un video que mostró el momento de la entrega.

Tras el reconocimiento al cantante, Luis Mendoza destacó que la alcaldía mantiene abiertas sus puertas para la realización de eventos de gran convocatoria, siempre que existan condiciones adecuadas de organización y seguridad.

El alcalde señaló que la estrategia basada en “Orden y Seguridad” busca permitir el desarrollo de espectáculos masivos que favorezcan la convivencia entre los ciudadanos y generen actividades culturales y de entretenimiento para el público.

La realización del concierto de Christian Nodal formó parte de esta visión, respaldada por la coordinación entre autoridades locales y cuerpos de seguridad de la capital.

Uno de los momentos que más llamó la atención del público ocurrió cuando Ángela Aguilar apareció sobre el escenario para interpretar un tema junto a Christian Nodal.

Durante el dueto, Ángela Aguilar expresó desde el escenario: “Porque eres mi esposo, Christian”, frase que fue recibida con aplausos y ovaciones por parte de los asistentes.

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