$!Brindan reconocimiento a Christian Nodal, por su contribución a la música mexicana

La alcaldía Benito Juárez reconoció la trayectoria artística de Christian Nodal durante su presentación en la Plaza de Toros México, donde más de 35 mil personas asistieron para escuchar los principales éxitos del intérprete de regional mexicano. De acuerdo con la información difundida por la propia demarcación y medios que dieron cobertura al evento, el concierto se desarrolló sin incidentes y contó con un operativo especial de seguridad coordinado entre la estrategia Blindar BJ360 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. La presentación de Nodal se convirtió en uno de los eventos masivos más destacados realizados recientemente en la alcaldía. Desde horas antes del espectáculo, autoridades locales implementaron medidas para facilitar la movilidad, resguardar a los asistentes y mantener condiciones de seguridad tanto para quienes acudieron al concierto como para los vecinos de la zona, detalla elimparcial.com

#Comunicado Más de 35 mil personas disfrutan concierto de Christian Nodal en la Plaza México en un ambiente que privilegia el orden y la seguridad: alcalde Luis Mendozahttps://t.co/1f7QPB0N32 pic.twitter.com/kBLelDbazS — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) May 30, 2026

Minutos antes del inicio del espectáculo, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, sostuvo un encuentro con Christian Nodal y Ángela Aguilar. Durante la reunión, el mandatario local entregó al cantante una escultura de El Venado elaborada en arte huichol. La pieza representa uno de los símbolos más conocidos de la demarcación, ya que hace referencia al tradicional Parque de los Venados, uno de los espacios públicos más representativos de la alcaldía. Al entregar la escultura, Luis Mendoza explicó que el reconocimiento fue otorgado por la trayectoria artística de Nodal y por su contribución a la difusión de la música mexicana.

“Con mucho cariño. En Benito Juárez, de lo más emblemático es el Parque de los Venados, toda la ciudad lo conoce. Bienvenido aquí a Benito Juárez, es un placer, en verdad es con mucho cariño de los vecinos. Muchas gracias y mucho éxito”, expresó el alcalde. El encuentro fue compartido posteriormente a través de las redes sociales oficiales de la alcaldía mediante un video que mostró el momento de la entrega. Tras el reconocimiento al cantante, Luis Mendoza destacó que la alcaldía mantiene abiertas sus puertas para la realización de eventos de gran convocatoria, siempre que existan condiciones adecuadas de organización y seguridad. El alcalde señaló que la estrategia basada en “Orden y Seguridad” busca permitir el desarrollo de espectáculos masivos que favorezcan la convivencia entre los ciudadanos y generen actividades culturales y de entretenimiento para el público.

Una noche mágica y muy especial, éxito total para Nodal en plaza monumental La México 🎶 el mismo día que celebra dos años de su boda espiritual con nuestra bb hermosa @AngelaAguilar__ 👰🏻‍♀️💍💒❤️ pic.twitter.com/AFW7l6HnhB — LucyLu (@Hi2LucyLu) May 30, 2026