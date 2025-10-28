Brindan Shakira y Grupo Niche, una noche histórica en Cali

La capital de la salsa, Cali Colombia, vivió un fin de semana inolvidable. Tras 19 años de ausencia, Shakira regresó a Cali con dos conciertos, y lo hizo acompañada por la leyenda viva de la salsa colombiana, Grupo Niche. El estadio Pascual Guerrero fue testigo de dos de las noches más épicas en la historia de la música nacional, donde el pop y la salsa se unieron para celebrar a Colombia frente al público. El ambiente en la ciudad era de celebración. Los hoteles superaron el 100 por ciento de su capacidad, las calles vibraban con visitantes llegados de todo el país y del extranjero, y el estadio, por dos noches consecutivas, se convirtió en el corazón de una Cali encendida por la música.

El ritmo se desató con Niche entregando un repertorio impecable de sus grandes éxitos como apertura de los conciertos, haciendo vibrar cada rincón del Pascual Guerrero. El momento cumbre de cada noche llegó cuando Shakira, como sorpresa para el público, invitó al Grupo Niche a su escenario en medio de una ovación ensodercedora. El estadio literalmente tembló cuando las luces se encendieron para recibir a la orquesta caleña, momento que se llenó de magia y algarabía, sobre todo cuando Shakira y la agrupación se unieron para interpretar la pieza titulada Sin sentimiento. La fusión de la voz de Shakira con la fuerza orquestal de Niche creó un momento histórico que quedará grabado en la memoria colectiva del país, mientras miles de voces coreaban al unísono un himno que representa el alma de Colombia. Bajo la dirección musical de José Aguirre y la dirección general de Yanila Varela, Grupo Niche reafirmó su lugar como el emblema más poderoso de la salsa colombiana, mostrando una vez más su capacidad para trascender generaciones y estilos sin perder su esencia.

Shakira y Grupo Niche.