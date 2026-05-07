Brindará Cannes un homenaje a ‘El Laberinto del Fauno’, de Guillermo del Toro

El Festival de Cannes rendirá homenaje en su sección de clásicos a El laberinto del fauno, producción hispanomexicana del cineasta mexicano Guillermo del Toro, filme que cumple 20 años, y a figuras como el actor Bruce Dern -que acudirá acompañado de su hija Laura Dern- o al argentino Leopoldo Torre Nilsson (1924-1978).

El certamen de la Costa Azul francesa, que celebrará su edición 79 del 12 al 23 de mayo, anunció que la selección denominada Cannes Classics presentará en total este año 21 largometrajes, tres cortos y seis documentales.

“hace casi veinte años, cuando la relación del cine contemporáneo con su propia memoria estaba a punto de verse revolucionada por la incipiente llegada de la tecnología digital

El Festival de Cannes creó Cannes Classics, una sección que permite dar a conocer la labor de puesta en valor del patrimonio”, recordó el certamen en un comunicado.