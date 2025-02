Brindará Edith Márquez un homenaje a Rocío Dúrcal

“La verdad que me siento feliz, estoy muy contenta, muy agradecida, muy comprometida, este es un proyecto muy soñado, muy deseado” comentó la cantante, agregando que lo he estado persiguiendo desde hace muchísimo tiempo y por fin se dio bajo la producción de Kiko Cibrián, quien es un gran músico, un gran maestro.

Para Edith Márquez este homenaje, que continua con el tema Me gustas mucho, es importante porque Rocío fue su gran inspiración para adentrarse en el mundo de la música, señala milenio.com

“Hacerle este homenaje a una gran estrella, nuestra Rocío Dúrcal, a nuestra española más mexicana, que fue una de las artistas que a mí me inspiraron tanto para yo dedicarme a la música y la verdad es que me siento feliz, me siento muy contenta, me siento afortunada de que el público siempre lo esté recibiendo con tanto cariño todo lo que saco a nivel musical y bueno pues ahorita andamos de gira por Estados Unidos, mañana me presento en Phoenix, después en El Paso, después estaré en fin en varios lugares de Estados Unidos, gracias a dios”, dijo.

Resaltó que este homenaje se está haciendo con muchísimo cariño, muchísimo respeto, con una admiración profunda que ella siente por Rocío, por esta gran estrella. “Siempre será una responsabilidad, será un volado porque todos tenemos muy presente su música, su manera de interpretar”.

La cantante recordó que fue la propia Rocío Dúrcal quien estuvo presente en uno de sus momentos más importantes para su carrera, como lo fue el recibir su primer disco de oro como solista hace 25 años.

“La idea es hacer un homenaje, tuve la oportunidad de conocerla en persona cuando me entregó mi primer disco de oro con mi primer disco solista que se llamó Frente a ti y créeme que era hermosa por dentro y por fuera, una mujer increíble con un carisma maravilloso, después de 25 años de ese primer disco, el hecho de rendirle un homenaje desde el respeto y el amor es súper importante”.

El homenaje que Edith Márquez tiene preparado, nos adelanta que se tratará de un álbum de 10 canciones, donde incluso adelante la posibilidad de una gira por México.

“Fue complicado porque Rocío tenía cualquier cantidad de canciones, de éxitos y de pronto escoger solamente 10, pero en conjunto con Universal, con toda la gente que nos dedicamos a ser creativos, a hacer cosas que sabemos que al público le van a gustar, pues llegamos a 10 canciones, canté un tema que se llama Déjame vivir con Adriel Favela, está Amor eterno”, Detalló.