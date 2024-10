Hugh Jackman se prepara para un evento especial en 2025, con una serie de 12 conciertos en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York, bajo el nombre From New York, With Love.

Estas presentaciones comenzarán el 24 y 25 de enero y continuarán en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, siempre los fines de semana seleccionados.

Este proyecto no solo marca un regreso a los escenarios para Jackman, sino que también es una celebración de su carrera en Broadway y el cine musical.

El repertorio incluirá canciones de grandes producciones en las que ha participado, como The Boy From Oz, The Greatest Showman y The Music Man. Y aunque los detalles aún se mantienen bajo cierto misterio, los fans pueden esperar algunas sorpresas durante cada show, señala elimparcial.com