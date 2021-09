$!Britney Spears anuncia su compromiso con Sam Asghari

“Estamos encantados de felicitar a Britney y Sam por su reciente compromiso. No podríamos sentirnos más honrados de crear este anillo para una pareja tan especial. Su viaje ha conmovido a personas de todo el mundo y estamos muy emocionados de ser parte de su vida para siempre”, declaró Roman Malayev, fundador de Forever Diamonds, a Page Six.

La cantante había expresado su deseo de casarse y tener más hijos, durante su audiencia, ante un tribunal de Los Ángeles, en junio pasado. Durante su explosivo testimonio del 23 de junio, la cantante estadounidense relató que quería formar una familia con su pareja, pero que su padre no se lo permitía.

“Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis conservadores no me dejan ir al médico para sacarlo”, dijo.

La intérprete de “Toxic” luego agregó: “Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”.

Asghari se manifestó contra la tutela y el día de la audiencia ante la jueza Brenda Penny subió a Instagram una foto en la que lucía una remera con el hashtag #FreeBritney.

El modelo publicó su propia foto de Spears mostrando el dedo anular a la cámara.

Asghari será el tercer marido de Spears

La estrella del pop estuvo casada anteriormente con Kevin Federline, el padre de sus hijos, Sean Preston y Jayden James, de 2004 a 2007. También tuvo una breve unión con su amigo de la infancia, Jason Alexander, durante tan solo 55 horas a principios de 2004.

Spears estuvo comprometida con su ex agente, Jason Trawick, en 2011, pero se separaron en 2013.