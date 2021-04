Britney Spears revela que vio una parte del documental acerca de su vida

Finalmente, Spears admitió que solamente vio una parte del documental, pero esto fue suficiente para hacerla sentir mal, e incluso lloró un par de semanas. No obstante, la cantante ha luchado con esto al enfocarse en sí misma.

“No vi el documental pero de lo que sí vi, me sentí avergonzada bajo la luz en la que me pusieron... Lloré durante dos semanas y bueno... ¡¡¡todavía lloro a veces!!!! Hago lo que puedo en mi propia espiritualidad conmigo misma para tratar de mantener mi propia alegría... amor... y felicidad ¡¡¡Todos los días bailar me da alegría!!! No estoy aquí para ser perfecta... La perfección es aburrida... ¡¡¡¡Estoy aquí para transmitir amabilidad!!!!”, terminó.

Esta es la primera vez que la cantante ha hablado públicamente acerca del documental. No obstante, ella se ha visto en una batalla con su padre para que este ya no sea su tutor designado dentro de su conservaduría. La semana pasada Spears solicitó legalmente la renuncia de Jamie Spears como su tutor permanente.

De acuerdo con una presentación legal reciente obtenida por la revista People, la cantante “solicitó la renuncia”. Y, también exigió que en el lugar de su padre, Jodi Montgomery permanezca como tutora permanente.

Aunado a esto, en el documento también se estableció que Spears todavía “se reserva el derecho de solicitar la terminación de esta tutela”.

Hace unos días, una fuente reveló que además de querer terminar esta tutela por parte de su padre, la intérprete también desea dar su primera entrevista en años. Así se lo confirmó una fuente cercana a la cantante en diálogo con Entertainment Tonight (ET), quien declaró que tras la emisión del documental, “Framing Britney Spears”, la estrella de la música recibió un apoyo tan grande que sintió que es momento de romper el silencio sobre su estado actual y los pormenores de la tutoría legal y financiera que tiene su padre.

El medio también agregó que el estado anímico de Spears ha mejorado en los últimos meses. “Está mucho más feliz últimamente, y los más cercanos a ella sienten que es porque ha recibido un tremendo apoyo de sus fans”, dijo la fuente. “El lanzamiento del documental generó una nueva ola de amor hacia ella. Si bien no ha podido hacer cambios en su tutela, ha recibido millones de mensajes en las redes y se siente mucho más comprendida”.