La mamá de Britney Spears, Lynne Spears viajó a Los Ángeles para reencontrarse con su hija después de varios años en los que han protagonizado una serie de enfrentamientos públicos.

La autora del libro Through the Storm: A real story of fame and family in a tabloid world fue fotografiada llegando al aeropuerto de Los Ángeles antes de la tan esperada reunión.