Grupo Marca Registrada y Diferente Nivel se unen para lanzar Bruce Wayne, un nuevo corrido que evoca una vida llena de lujo, poder y misterio, inspirada en un personaje que alude a un estilo de vida similar al del icónico Bruce Wayne.

Este sencillo se perfila como un emblema para aquellos que navegan rodeados de riqueza y respeto, pero siempre manteniendo la cautela.Bruce Wayne fusiona las raíces tradicionales del corrido con un toque contemporáneo y urbano. La canción retrata a un personaje que, como Bruce Wayne, se mueve en la noche con sigilo, protegido por su discreción y el respeto que infunde a su paso.

Con frases como “Al estilo Bruce Wayne rockstar every day” y “Los vidrios oscuros porque no me dejo ver”, los artistas describen una vida envuelta en misterio y lujo, mientras se mantiene la necesidad constante de estar alerta y rodeado de un círculo leal de guerreros.