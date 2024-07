En una de sus publicaciones, declaró lo siguiente. “Me imagino lo que diría Bruce, si pudiera, espero que recuerden hidratarse”. Lo que para muchos fue la confirmación de que el actor perdió el habla por completo.

Las palabras de Emma Heming se suman a las que anteriormente dijo Glenn Cordon después de visitar al famoso, a quien considera su amigo. En una entrevista con The Post en 2022.

“Tengo la sensación de que en el primer o tercer minuto ya sabe quién soy (...) No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz (no quería que nadie lo supiera) y ahora no lee. Ya no tiene todas esas habilidades lingüísticas”, declaró el creador de la serie Luz de Luna, donde participó Willis en la entrevista citada anteriormente.

La demencia frontotemporal es una enfermedad del sistema nervioso que afecta los lóbulos frontal y temporal en el cerebro, esto al causar su encogimiento Estas zonas se asocian con la personalidad, conducta y lenguaje, según lo publicado por el sitio web Mayo Clinic.

Los síntomas, según la misma página especializada en temas médicos, son:

Conducta social inapropiada.

Pérdida de la empatía.

Falta de juicio.

Pérdida de la inhibición.

Falta de interés.

Conductas compulsivas.

Disminución de la higiene personal.

Cambios en los hábitos alimenticios.

Comer objetos no comestibles.

Problemas en la escritura.

Problemas para nombrar objetos.

Olvido del significado de las palabras.

Problemas de lenguaje verbal.