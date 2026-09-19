BTS cierra con energía la primera noche del iHeartRadio Music Festival

BTS fue el encargado de cerrar la primera noche del iHeartRadio Music Festival 2026, donde RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook regresaron al escenario del encuentro musical celebrado en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

La agrupación surcoreana se presentó el viernes 18 de septiembre como parte del cartel de la primera jornada del festival, compartiendo escenario con artistas como Kenny Chesney, Weezer, Zara Larsson, Cardi B y Goo Goo Dolls.

Ante sus seguidores, BTS ofreció un espectáculo de formato breve pero cargado de energía, en el que incluyó canciones de su más reciente producción discográfica, ARIRANG, álbum que marcó el regreso de los siete integrantes como grupo después de varios años de pausa.

El repertorio comenzó con “Swim”, sencillo principal de ARIRANG, en una versión con introducción y arreglos de rock. Posteriormente, los integrantes interpretaron “2.0”, también perteneciente a su nueva etapa musical.

La presentación continuó con “MIC Drop”, uno de los temas que forman parte de su repertorio anterior y que permitió al grupo conectar su producción más reciente con canciones reconocidas por sus seguidores.

Para cerrar su participación, BTS interpretó “Fya”, otro de los temas incluidos en ARIRANG. De acuerdo con el registro del concierto, el grupo presentó un total de cuatro canciones durante su participación en el festival.

La actuación representó además una de las apariciones internacionales de BTS durante su nueva etapa como agrupación.

El grupo inició recientemente su gira ARIRANG y, después de sus presentaciones en el SoFi Stadium de Inglewood, California, llegó a Las Vegas para formar parte del festival.

El iHeartRadio Music Festival 2026 se realiza durante dos jornadas, el 18 y 19 de septiembre, en la T-Mobile Arena, bajo la conducción de Ryan Seacrest. La segunda noche reúne a artistas como Benson Boone, Ciara, Lainey Wilson, LE SSERAFIM, Major Lazer, Muse, Snoop Dogg y The Smashing Pumpkins.