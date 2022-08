$!BTS dará concierto gratis y habrá transmisión en vivo

El seguidores de todo el mundo se sorprendieron debido a que podrán ver a BTS en concierto de forma gratuita, pues la banda de k-pop ofrecerá el show Yet to come in Busan, el cual tendrá una presentación que será transmitida por varias plataformas, por lo que muchos de sus fanáticos podrán disfrutar de sus más grandes éxitos.

Hace unas semanas, los miembros de la agrupación fueron elegidos como embajadores honorarios para la promoción de WORLD EXPO 2030 Busan, evento internacional al que aspira alojar la ciudad surcoreana, por lo que está compitiendo con Roma, en Italia, Odesa, Ucrania, y Riad en Arabia Saudita. Para fomentar la candidatura de este lugar en Corea del Sur, se realizará un concierto gratuito para los fans del k-pop.

Desde que se reveló que los artistas darían un concierto global, se empezó a especular que este sería gratuito, sin embargo, fue hasta este miércoles 24 de agosto, que la agencia BIG HIT Music confirmó que el show no tendrá ningún costo, ni para el público presencial, ni para aquellos que sigan la transmisión en vivo.

“Esperamos que ARMY alrededor del mundo envíe mucho apoyo a esta presentación especial de BTS para promover a Busan en al WORLD EXPO 2030”, colocó en su breve comunicado.