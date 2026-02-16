BTS en México: Profeco podría ajustar monto de multa contra Ticketmaster

La lucha ARMY por las irregularidades en la venta de boletos de BTS en México continúa. Este lunes 16 de febrero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio una actualización sobre el caso contra Ticketmaster y anunció que podría haber ajustes en la multa contra la boletera.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Iván Escalante, titular de la Profeco, dio el seguimiento sobre el caso BTS y Ticketmaster.

El pasado 11 de febrero, la empresa de boletos respondió a la notificación que se le hizo, y conforme al procedimiento, tienen hasta mañana 17 de febrero para presentar alegatos.

Iván Escalante añadió que después de ese plazo, la Profeco cuenta con 15 días hábiles para emitir una resolución administrativa.

Enfatizó que después de analizar los alegatos se determinará si existe algún ajuste en el monto de la multa. El pasado 02 de febrero, la Profeco había adelantado que la multa contra Ticketmaster podría ser superior a los 5 millones de pesos.

Iván Escalante también explicó que ya hubo notificaciones a las plataformas de reventa. A StubHub y Viagogo se les notificó formalmente sobre el exhorto. Y en el caso de HElloticket, ya encontraron un domicilio de representación en México, por lo que esta semana procederán a notificarles para iniciar el Procedimiento por Infracción a la Ley.

El titular de la Profeco también adelantó que esta misma semana se darán a conocer los nuevos lineamientos que deberán de tener todas las boleteras para la venta de boletos.

La más relevante es que "sé deberá informar, de manera clara, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos: lugar, fecha, horarios y artistas según el tipo de concierto masivo. Mapa o plano del evento con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles. Monto total de los precios a pagar por sección. Éste no podrá incrementar al momento de realizar la compra.

Además, en caso de cancelación del concierto masivo, informar las vías de devolución de la cantidad pagada. Con 24 horas previas al inicio del concierto, se tendrá que informar si se presenta alguna modificación a las condiciones o características del evento previamente publicadas. No aplicar una preselección de servicios complementarios; cualquier servicio adicional deberá ser opcional.