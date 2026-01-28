BTS en México: Ticketmaster niega tarifa dinámica y apoyo a reventa

Luego de que Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), informará que se abrirá una investigación contra Ticketmaster por irregularidades durante la venta de boletos para los shows de BTS, la empresa se defiende y menciona que no hubo precios dinámicos y apoyo a la reventa.

En redes sociales las ARMY han denunciado que revendedores ofrecen boletos del Arirang Tour en hasta 100 mil pesos y que la empresa no respetó precios. Los accesos se agotaron en menos de 40 minutos.

De acuerdo a Ticketmaster poco más de 2.1 millones de personas ingresaron a la plataforma para comprar boletos y 1.1 millones estuvo en la fila virtual en los días de venta.

“Sabemos que el proceso de venta generó entusiasmo, pero también dudas y frustración entre muchas personas, y consideramos importante compartir información clara y puntual”, apuntó la empresa.

Sobre los boletos vendidos, Ticketmaster destacó que la disponibilidad total fue de 136 mil 400 accesos para las tres fechas del 7, 9 y 10 de mayo, situación que no cubrió la demanda. Además que los precios los define el artista, equipo y promotor.

Y agrega que no existieron tarifas dinámicas.

“En relación con los precios, es muy importante enfatizar que Ticketmaster México no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de los boletos durante la venta. Los precios fueron establecidos por el artista, su equipo y promotor conforme a la ubicación de cada sección, y se mantuvieron sin cambios durante todo el proceso de preventa y venta”, agregan.

La preventa exclusiva para fans con membresía se realizó el pasado viernes 23 de enero y estuvo marcada por quejas masivas.

La preventa empezaba a las 09:00, pero varias fans reportaban errores al intentar ingresar a la fila virtual. En algún momento, la fila también llegó a superar las 300 mil personas.

No hubo boletos físicos y rechazan reventa

En cuanto a la venta de accesos físicos, Ticketmaster destacó que no se realizó dicha actividad pues todo se hizo de forma digital en su portal.

Además, rechazaron la reventa de estos accesos y recomendaron no comprar en vías que no sean seguras.

“Ticketmaster rechaza de manera categórica la reventa ilegal, una práctica que afecta a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos y de certeza para el público. Es importante aclarar que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas, es decir, listados de boletos sobre los que la plataforma no verifica su existencia, y pueden poner boletos a la venta que aún no han sido adquiridos; y ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria”, argumentó.