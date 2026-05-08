BTS ‘enloquece’ a sus armys mexicanas: ‘Ustedes sí saben disfrutar’

De acuerdo con medios nacionales, desde horas antes del inicio del concierto, los alrededores del recinto ya estaban completamente abarrotados por seguidores provenientes de distintas partes del país e incluso de Latinoamérica.

Entre coreografías espectaculares, luces impresionantes, producción audiovisual, miles de fans cantaron a todo pulmón cada una de sus canciones, dejando una grata impresión entre los artistas coreanos.

En el Estadio GNP Seguros, la banda surcoreana dio su primer concierto en México, ante más de mil Armys (sus fans), regalándoles una noche llena de emoción y momentos inolvidables.

Con un concierto lleno de energía, coreografías espectaculares, sus grandes éxitos y recientes temas, canciones sorpresas, mensajes en español y la promesa de volver, BTS hizo historia en el primero de sus tres conciertos en la Ciudad de México, como parte de su gira mundial Arirang.

Con un escenario 360 grados, cambios de vestuario, canciones sorpresa y múltiples interacciones con el público, el primer concierto de BTS en México rápidamente se convirtió en uno de los eventos musicales más comentados de las redes sociales.

Pantallas gigantes comenzaron a proyectar imágenes de los integrantes de BTS mientras el público gritaba desesperadamente esperando la aparición del grupo.

El espectáculo que duró alrededor de dos horas, hizo un recorrido por los grandes éxitos de la banda y, como es tradición en el ARIRANG World Tour, incluyó dos canciones sorpresa que los seguidores llevaban años esperando escuchar en vivo.

El grupo inició el concierto con “Hooligan”, desatando el furor de los presentes. A lo largo de la noche, temas como “Run BTS”, “Fake Love”, “Fire” y “Swim” consolidaron un repertorio que mezcló lo mejor de su catálogo clásico con las canciones de su más reciente álbum.

Los gritos y cánticos hicieron vibrar el estadio mientras los integrantes realizaban una poderosa primera presentación acompañada de visuales, luces y fuegos artificiales.

RM, V, J-hope, Jimin, Jungkook, Jin y Suga se mostraron emotivos y sorprendidos por la entrega del público mexicano, adaptaron su vestuario con la leyenda “Mexico City” en inglés y coreano, y lucieron sombreros vaqueros como guiño a la cultura local.

También saludaron en español al público mexicano y tuvieron varias interacciones.

“¿Están listos para saltar con nosotros y encenderlo?”.

La frase provocó una explosión de gritos dentro del estadio.

Las redes sociales rápidamente comenzaron a llenarse de videos del momento, donde miles de fans celebraron el esfuerzo de los integrantes por interactuar en español.

Uno de los temas más comentados por la prensa, fue “Swim”, otro de los temas incluidos en su más reciente álbum, por la escenografía utilizada.

Con apoyo de bailarines y enormes telas azules moviéndose alrededor del escenario, el grupo recreó la sensación de estar flotando en medio del océano, tal como ocurre en el video oficial de la canción.

Las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse en TikTok y X debido al impresionante efecto visual.

Uno de los momentos más emotivos del concierto de BTS en México ocurrió durante “Body to Body”, cuando las miles de fans comenzaron a cantar “Arirang”, en coreano.

Los integrantes de BTS dijeron algunas frases en español como Te amo, te quiero, dame un grito, los extrañé mucho, pero el mensaje que enloqueció fue la promesa de volver: “en la siguiente gira México va a ser elegido”.