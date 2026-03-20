BTS está de vuelta: estrena ‘Arirang’ y lanza el video de ‘Swim’, con récord de reproducciones

Luego de casi cuatro años lejos de los escenarios, BTS está de regreso y estrenó su sexto álbum de estudio, Arirang, y lanzó el video de “Swim”, que ocupa el primer lugar en reproducciones en YouTube.

El videoclip de “Swim” muestra a la banda en una travesía en alta mar, con una propuesta visual centrada en un barco y paisajes oceánicos. Participa la actriz Lili Reinhart.

En la primera hora de su lanzamiento, alcanzó más de 2 millones de reproducciones, en 15 horas ha alcanzado más de 26 millones de reproducciones.

El álbum cuenta con colaboraciones destacadas en la producción, como Diplo, Tame Impala, Flume, JPEGMAFIA y dos españoles: El Guincho y Fakeguido (antiguo colaborador de Bad Gyal).

Además, se trata de uno de los trabajos de BTS en los que sus integrantes más han participado en la composición, ya que casi todos figuran en los créditos de varias canciones.