BTS está de vuelta: estrena ‘Arirang’ y lanza el video de ‘Swim’, con récord de reproducciones

Luego de casi cuatro años lejos de los escenarios, BTS está de regreso y estrenó su sexto álbum de estudio, Arirang, y lanzó el video de “Swim”, que ocupa el primer lugar en reproducciones en YouTube.
El videoclip de “Swim” muestra a la banda en una travesía en alta mar, con una propuesta visual centrada en un barco y paisajes oceánicos. Participa la actriz Lili Reinhart.
En la primera hora de su lanzamiento, alcanzó más de 2 millones de reproducciones, en 15 horas ha alcanzado más de 26 millones de reproducciones.
El álbum cuenta con colaboraciones destacadas en la producción, como Diplo, Tame Impala, Flume, JPEGMAFIA y dos españoles: El Guincho y Fakeguido (antiguo colaborador de Bad Gyal).
Además, se trata de uno de los trabajos de BTS en los que sus integrantes más han participado en la composición, ya que casi todos figuran en los créditos de varias canciones.
Luego de salir todos del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, Jin, J-Hope, RM, V, Jungkook, Jimin y Suga entraron en un campamento de composición en Los Ángeles, por las mañanas se iban al gimnasio y por las tardes, de 1 a 8, se dedicaban a componer, generando ideas para armar el álbum y los mensajes que querían transmitir. Así decidieron volver a sus raíces.
“Arirang” es una de las canciones más más representativas de la sociedad coreana, tiene un profundo vínculo con su folclore y ha acompañado a los coreanos en momentos felices, de lucha, de toda la vida, lo que BTS quería transmitir en el nuevo álbum, haciendo una conexión con el pasado y el presente.
Y por esa misma conexión con sus raíces, el primer concierto con el que arranca la gira mundial del regreso, se llevará a cabo en la emblemática plaza de Gwanghwamun, frente al majestuoso palacio Gyeongbokgung, un escenario que conecta directamente con el concepto de su nuevo álbum Arirang.
RM, coescribe el single de presentación, ‘Swim’, junto al habitual Ryan Tedder y otros compositores.
El álbum contiene los temas ‘Body To Body’, ‘Hooligan’, ‘Aliens’, ‘FYA’, ‘2.0’, ‘No. 29’, ‘SWIM’, ‘Merry Go Round’, ‘Normal’, ‘Like Animals’, ‘They Don’t Know’, ‘bout Us’, ‘One More Night’, ‘Please’ e ‘Into the Sun’.
Concierto en vivo por Netflix
El concierto será a las 20:00 horas de Corea del Sur y se transmitirá en vivo por la plataforma Netflix, que en el horario de Sinaloa, será las 4:00 horas de este sábado 21 de marzo.