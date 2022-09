BTS estrena su película ‘Permission to dance on stage LA’

BTS pudo reencontrarse con sus fans tras ausentarse dos años debido a la pandemia, con una serie de conciertos especiales en Corea y Estados Unidos. La gira que llevó por nombre Permission to dance on stage LA se celebró uno de los estadios más grandes y ahora el ARMY, como se hacen llamar sus seguidores, podrán revivirlo.

Como parte de sus promociones para su sencillo en inglés, la agrupación decidió realizar un tour especial, pues tuvieron que cancelar su gira mundial. Con más de dos días de conciertos, los integrantes de BTS pudo ver al ARMY por primera vez en persona luego de la contigencia de Covid-19.

Este año, como parte de sus promociones y acuerdos de marca, la banda llegó a Disney Plus, primero fue con V y su reality IN THE SOOP : Friendcation, y ahora sus seguidores podrán disfrutar de su nueva película como agrupación.

Para sorpresa de todos, el jueves 8 de septiembre BTS llegó a Disney Plus con su primera película y la plataforma de streaming compartió a través de sus redes sociales oficiales el traíler de Permission To dance on stage LA, la cual ya se puede disfrutar.