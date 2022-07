BTS hará canción para el mundial de futbol de Qatar 2022

La banda coreana BTS lanzará una canción especial para la Copa Mundial de Qatar 2022 y por ello, Copa Mundial, World Cup song by BTS y BTS paved the way son tendencia este jueves en redes sociales.

El lanzamiento, que será uno de los temas principales del próximo Mundial, se hará en colaboración con Hyundai Motors, uno de los patrocinadores de la Copa FIFA y saldrá en la segunda mitad de 2022.

Según K-media, “BTS no sólo promueve el ‘Hyundai Goal Of The Century Pledge‘, sino que también participará en el proyecto colaborativo ‘FIFA Qatar World Cup 2022 Song‘”.