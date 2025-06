‘BTS is back’: Corea del Sur se llena de promocionales por el regreso de la banda

Durante las últimas semanas, diversos espacios de Seúl han sido adornados con pancartas de gran tamaño que felicitan y dan la bienvenida a los integrantes con frases como “Golden Return Jungkook”, “Jimin Is Back” y “Namjoon-ah, congratulations on your discharge!” que son visibles en calles principales, estaciones del metro y autobuses, en un despliegue que recuerda a una verdadera fiesta nacional, de acuerdo con elimparcial.com.

La sede de HYBE, compañía que representa a BTS, se ha convertido en un punto de encuentro para los fanáticos de muchas partes del mundo.

El edificio luce decoraciones alusivas al grupo, y muchos seguidores lo visitan para tomarse fotografías y compartir el momento especial. Los rostros de los miembros aparecen incluso en vehículos de transporte público, como en un autobús cubierto con imágenes de V que reza: “Welcome Back Our Brightest Star”.

El BTS Festa 2025 cobra especial importancia este año no solo por conmemorar el 12.º aniversario del debut de la agrupación, sino por marcar el fin de una etapa: la del servicio militar obligatorio, que mantuvo al grupo separado por casi tres años. La celebración comenzó el pasado 31 de mayo con el video “[2025 FESTA] BTS News” y continuará a lo largo de junio-

El tema central de esta edición es “Twelve O’Clock”, inspirado en la canción “00:00 (Zero O’Clock)”, que simboliza los nuevos comienzos. Esta narrativa acompaña el regreso de los integrantes, quienes se reincorporarán justo a tiempo para participar en las actividades especiales del evento.

Según anunció BigHit Music, se llevará a cabo un evento presencial los días 13 y 14 de junio en el KINTEX 2 Exhibition Centre, ubicado en Goyang, al norte de Seúl.

RM y V serán dados de baja el 10 de junio, mientras que Jimin y Jungkook lo harán el 11. Suga, quien inició su servicio como servidor público, será el último en reincorporarse, el próximo 21 de junio.

La reunión de los siete miembros simboliza no solo el regreso de BTS como grupo completo, sino también el inicio de una nueva era musical. Tras el éxito individual de cada uno durante el periodo de inactividad grupal, el reencuentro marca una etapa decisiva en su carrera.