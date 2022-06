BTS sorprende al anunciar que tomará un descanso

Por su parte, el más pequeño de BTS, J-Hope habló y negó que esto sea el final de la banda.

“Pienso que es necesario separaros un poco. Espero que no piensen en esto de forma negativa y sepan que es un plan muy saludable. No vamos a dejar el grupo”.

Suga, quien hace poco estrenó el tema That That con Psy, reafirmó que este descanso no significa que BTS se separe.

“No es que nos estemos separando. Sólo estamos viviendo separados por un tiempo”.

Entre los proyectos que realizarían en solitario serían actuar, tal es el caso de Jin, quien estudió actuación y no ha podido participar en algún k-drama o película. También, podrían seguir en la música y publicar mixtapes.

“Debido a que conocen nuestra sinceridad, creo que el 90 por ciento de nuestros fans nos apoyarían sin importar qué tipo de música o qué tipo de dirección tomemos”, dijo V.

A raíz de la noticia, como era de esperarse, sus seguidores mostraron su apoyo a BTS y volvió tendencia el nombre de la agrupación en Twitter en donde por medio de tuits comentaron que esperaran el tiempo necesario para volver a verlos juntos y que apoyarán sus proyectos personales.