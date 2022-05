$!BTS sorprende con primeras fotos de su álbum ‘PROOF’

PROOF es el noveno álbum de estudio y es una antología que encarnará la historia de la banda, mientras que los miembros reflexionan sobre sus esfuerzos pasados como artista que ha estado activo durante nueve años. El material incluye tres discos que recopilan algunos de sus mayores éxitos y unas canciones inéditas como Yet To Come, que será lanzado el 10 de junio junto al nuevo álbum.

En las fotos los integrantes de la banda aparecen frente a paredes marcadas con agujeros de bala con los casquillos en los pies, asimismo, posan erguidos frente a un objetivo que se parece al calendario de promoción que revelaron hace algunas semanas.