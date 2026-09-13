BTS volverá a cines de México con transmisiones en vivo de conciertos

BTS transmitirá en vivo cuatro conciertos de su gira ‘Arirang’ desde Sudamérica en cines de México. Los fans podrán ver a la banda en pantallas grandes de Cinépolis y Cinemex los últimos días de octubre, con preventa de boletos a partir del 17 de septiembre.

La banda de K-Pop regresará a las salas mexicanas de Cinépolis y Cinemex con la proyección de cuatro de sus shows del ‘BTS World Tour Arirang’. Estas funciones permitirán a los seguidores ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en pantalla grande.

La gira ‘Arirang’ marcó el regreso de los siete integrantes a los escenarios y el lanzamiento de su disco homónimo. Este recorrido representa la reanudación de actividades conjuntas del grupo tras la pausa por el servicio militar obligatorio de sus miembros en Corea del Sur.

El calendario de proyecciones contempla dos fechas desde Buenos Aires y otras dos desde São Paulo. Las presentaciones desde Buenos Aires se emitirán el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, según la programación difundida para el público mexicano.

La segunda parte de la propuesta llegará una semana después. Los conciertos desde São Paulo se transmitirán el viernes 30 y el sábado 31 de octubre. Esta última presentación marcará el final de la etapa latinoamericana de la gira.

El tour incluyó presentaciones en Colombia, Perú, Chile, México y Argentina. Tras sus shows en Brasil, la banda tiene previsto continuar el ‘Arirang Tour’ en China, con fechas programadas hasta el 16 de marzo de 2027. Las cuatro funciones formarán parte del regreso de BTS a las salas mexicanas luego de la transmisión de los conciertos realizados en Busán.