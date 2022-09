Burla fan seguridad de Alejandra Guzmán y le toca un pecho en pleno concierto

En el clip, que al momento acumula más de 900 mil visualizaciones, primero se ve a la hija de Silvia Pinal cantando uno de sus más grandes éxitos, el tema Diablo, con un pandero en la mano.

De pronto una fan sortea a los guardias de seguridad y salta al escenario. Ya ahí, se dirige rápidamente con la cantante.

Cuando la fan llega con Alejandra, todo transcurre en pocos segundos: al principio abraza a su ídola, pero de inmediato le toca un seno y le intenta dar un beso, lo que la famosa no toma de buena manera.

Entonces, la seguridad por fin interviene y aleja a la joven de Alejandra, pero la intérprete de Hacer el amor con otro, bastante enojada, deja de cantar y se dirige al lugar de la fan.

En un video desde otra perspectiva, que también subió @reymoon37, se ve que Alejandra, tras el mal momento que vivió en el escenario, le avienta su pandero a la fan responsable.

Ante esta situación, varios usuarios de Tik Tok se pronunciaron a favor de la cantante, entre ellos los siguientes comentarios:

“Uno va a un concierto a ver el trabajo del artista, eso no da ningún derecho al fan de realizar esas faltas de respeto”, “Se ve toda la mala intención de la chava, sube la mano e intenta besarla”, “Todo el derecho tenía ella de reaccionar como quisiera”, “Fue intencional y se justifica su reacción”, “Nadie tiene derecho a manosearnos, seas o no artista, ella está en su derecho defenderse” y “¿Cómo que iba sin intención? La mano llegó directo y no la quito jamás”.