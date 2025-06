Busca Ana de Armas ser la nueva reina de acción de Hollywood

Éste, sin embargo, no es el primer proyecto en el que Ana se luce en el género, ya que la prueba más temprana de su capacidad para dominar el cine de acción llegó en 2021, cuando compartió pantalla con Daniel Craig en 007: Sin tiempo para morir , la última película de James Bond protagonizada por Craig.

En esa historia, la actriz dio vida a Paloma, un papel breve pero explosivo, una agente cubana de la CIA, con el que robó cámara al demostrar soltura, carisma y precisión en las intensas coreografías de pelea, señala quien.com

En apenas unos minutos, Ana de Armas dejó claro que no sólo podía sostener el ritmo de una película de acción, sino elevarlo.Con Ballerina, la actriz Ana de Armas se posiciona como heredera de otras figuras clave en la filmografía hollywoodense en el que las mujeres rechazaron ser la “damisela en peligro” y tomaron el control de la situación en sus manos, como ocurrió con Sigourney Weaver en Alien, Carrie-Anne Moss en Matrix, Charlize Theron en The Old Guard o Michelle Rodriguez en Fast & Furious, por mencionar a algunas.

La capacidad de Ana para combinar vulnerabilidad y fuerza la convierte en una protagonista convincente en el género de acción, a pesar de que los críticos han señalado que Ballerina tiene fallas narrativas. Esto, debido a que la actriz brilla en su papel de asesina profesional.