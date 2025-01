Busca Christian Nodal conquistar la Plaza de Toros México

La venta de boletos ya está disponible a través del sitio web superboletos.com y los precios van desde los 700 hasta los 5 mil 950 pesos dependiendo la zona en la que decidas estar, señala milenio.com

Hasta el momento Christian Nodal no ha revelado que tiene planeado para este importante concierto, pero probablemente estará lleno de invitados sorpresas.

Aunque el anuncio fue hecho con entusiasmo a través de las historias de Instagram, donde Nodal prometió “un show que no se pueden perder”, los internautas no tardaron en responder con burlas y referencias hacia su ex pareja, la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. Muchos señalaron que preferirían ahorrar su dinero para asistir a un futuro concierto de ella.