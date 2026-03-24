Busca Cristian Castro tener un dueto junto a Luis Miguel

Para ello, afirmó que ya cuenta con el número telefónico personal de Luis Miguel, lo que podría facilitar un acercamiento directo que, hasta ahora, no se había concretado.

Castro aseguró que su interés no responde a una estrategia mediática, sino a un deseo genuino de demostrar que entre colegas puede existir fraternidad más allá de la competencia.

De acuerdo con infobae.com, la iniciativa, que el intérprete de Azul calificó como un intento por “blanquear la cosa”, busca dejar atrás las comparaciones y los roces que, según diversos relatos, han marcado la relación entre ambos artistas durante más de tres décadas.

El cantante Cristian Castro ha sorprendido tras anunciar que viajará a Madrid, España, con un objetivo claro: localizar personalmente a Luis Miguel para proponerle una colaboración musical.

El distanciamiento entre ambos intérpretes tiene raíces que se remontan a los años 90, cuando el ascenso de Cristian Castro en la escena musical comenzó a ser visto como una competencia directa para la trayectoria de Luis Miguel, señala elimparcial.com

Sin embargo, de acuerdo con información compartida por el propio Castro, el quiebre definitivo en su relación personal ocurrió por un conflicto vinculado a un interés sentimental compartido: la conductora Daisy Fuentes.

A pesar de este antecedente y de episodios recientes que reflejan frialdad, como cuando Luis Miguel no saludó a Castro durante un concierto al que este asistió como espectador, el intérprete de Amarte a ti asegura que su admiración por “El Sol de México” sigue intacta. Para Castro, una colaboración musical sería la vía para cerrar capítulos pendientes frente al público que ha seguido sus carreras en paralelo.

Consciente de que un dueto podría no concretarse de inmediato, Cristian Castro lanzó una propuesta alternativa que rápidamente llamó la atención. En tono de broma, pero con evidente admiración, ofreció sus servicios como cantante para la futura boda de Luis Miguel con la diseñadora española Paloma Cuevas.

“Aunque sea déjame cantar en tu boda”, comentó el artista ante los medios, dejando abierta la posibilidad de que, incluso sin un proyecto discográfico de por medio, exista un espacio para el reencuentro. La declaración refleja una postura conciliadora que contrasta con los años de especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre ambos.

Mientras se mantiene a la espera de lograr el acercamiento con Luis Miguel, Cristian Castro continúa activo en distintos frentes artísticos. Recientemente se presentó en el Domo Care de Monterrey junto al cantante de música regional Edén Muñoz, mostrando su disposición a colaborar con figuras de otros géneros.

Además, ha manifestado su entusiasmo por las nuevas versiones de sus temas más emblemáticos. En particular, destacó la próxima interpretación de Por amarte así a cargo del cantante de corridos tumbados Natanael Cano, un movimiento que evidencia su apertura a mantener vigente su catálogo a través de nuevas generaciones de artistas.

En el ámbito personal, el cantante también compartió recientemente que ha decidido vivir una etapa de celibato, un giro en su vida privada que, según explicó, responde a un proceso de introspección y bienestar personal.

El interés por una posible reconciliación o colaboración entre Cristian Castro y Luis Miguel trasciende fronteras. Para el público latinoamericano y los seguidores de ambos artistas, este encuentro representa la oportunidad de presenciar un cierre simbólico frente a una narrativa que ha acompañado a dos de las voces más representativas del pop en español por más de 30 años.