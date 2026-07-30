Busca Disney a Macaulay Culkin para una nueva película de ‘Mi Pobre Angelito’

De acuerdo con el periodista, Disney incluso estaría dispuesto a ofrecerle otro proyecto personal si acepta regresar a interpretar a Kevin McCallister.

“Disney está salivando ante la idea de una nueva película con Culkin” aseguró Belloni, quien afirmó que el estudio estaría “cortejándolo” como nunca antes para que acepte la idea.

La información fue revelada por el periodista Matt Belloni en su podcast The Town. Según explicó, Culkin fue visto recientemente en los estudios de Disney, una señal que habría despertado entusiasmo dentro de la compañía por la posibilidad de recuperar la franquicia con su protagonista original.

El regreso de Macaulay Culkin como Kevin McCallister podría estar más cerca de convertirse en realidad. Disney habría iniciado conversaciones con el actor para desarrollar una nueva película de Mi pobre angelito (Home Alone) , una posibilidad que llega después de años de distancia entre Culkin y el personaje que lo convirtió en una estrella mundial.

“Tienen una buena idea. He hablado con personas que han escuchado la idea y es una muy buena idea para un reboot de Mi pobre angelito con Macaulay Culkin”, comentó Belloni.

El enorme interés del estudio estaría relacionado con la vigencia de la franquicia. Las primeras dos películas, estrenadas en 1990 y 1992, siguen siendo clásicos navideños y mantienen una fuerte presencia cada temporada en las listas de contenidos más vistos en streaming, señala infobae.com

La posibilidad de una nueva entrega también parte de una idea que el propio Culkin compartió anteriormente. Durante los eventos por el aniversario número 35 de Mi pobre angelito, el actor reveló cómo imagina una continuación de la historia de Kevin McCallister, esta vez con el personaje convertido en adulto.

La propuesta cambiaría la dinámica de las películas originales: Kevin ya no sería el niño que protege su casa de los ladrones, sino un padre que enfrenta problemas familiares y termina viviendo una situación similar a la que experimentó en su infancia.

“Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un hijo y todo eso. Estoy trabajando muy duro y realmente no le estoy prestando suficiente atención, y el niño empieza a molestarse conmigo, y entonces me quedo fuera de la casa”, explicó Culkin.

“Mi hijo no me deja entrar y él es quien está poniendo las trampas para mí”, agregó el actor. Para Culkin, la casa funcionaría como una metáfora de la relación entre padre e hijo y de la necesidad de Kevin de recuperar el vínculo con su familia.

Durante décadas, Culkin evitó regresar al papel que marcó su infancia. Después del éxito de Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, el actor se alejó de la actuación durante un periodo y no participó en las siguientes entregas de la franquicia.