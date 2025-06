Aunque aún no hay confirmación del lugar exacto, se menciona que la producción está viendo algunos castillos en la República Checa.

Recientes reportes de The New York Post han revelado que el equipo de producción se encuentra buscando castillos en Europa como locaciones para esta tercera entrega, informó milenio.com

El regreso de Julie Andrews , quien interpretó a la icónica Reina Clarisse , aún es incierto. En entrevistas pasadas, la actriz ha declarado que probablemente no regrese a actuar ya que sería demasiado tarde para hacerlo ahora, aunque los fans mantienen la esperanza del regreso de la Reina .

“La primera vez que escuché sobre esto fue en internet cuando alguien me envió una captura de pantalla”, confesó Pine.

Por otro lado, Chris Pine , quien interpretó a Nicholas Devereaux , interés amoroso de Mia en la segunda entrega, comentó que no ha sido contactado para regresar a su papel, dejando en duda si su personaje formará parte de esta nueva historia.

Esta tercera entrega no solo marca un regreso nostálgico, sino que también contará con una nueva visión creativa.

Adele Lim , conocida por su trabajo en Crazy Rich Asians y Raya and the Last Dragon , será la directora de esta nueva película. Su estilo fresco, colorido y emocional es una promesa de renovación sin perder el encanto de la historia original.

El guión está siendo escrito por Flora Greeson , quien anteriormente trabajó en Miss Americana documental sobre Taylor Swift y The High Note , por lo que se espera una narrativa con sensibilidad contemporánea.