Busca Emiliano Aguilar la reconciliación con su padre Pepe Aguilar

Durante la entrevista, subrayó que no tiene intención de ocultar sus sentimientos ante el público, afirmando que sería un mentiroso si negara el amor que le tiene a su progenitor.

Emiliano fue enfático al declarar el cariño que siente por el patriarca de la dinastía Aguilar, asegurando que su padre no es una mala persona y que él lo quiere mucho.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Emiliano Aguilar abrió su corazón sobre la compleja relación que mantiene con su padre, Pepe Aguilar. A pesar del distanciamiento que ha marcado su vínculo en los últimos tiempos, el joven dejó claro que su intención no es mantener el conflicto, sino eventualmente sanar la unión familiar.

Sobre la posibilidad de un reencuentro, Emiliano confirmó de manera rotunda que definitivamente habrá una reconciliación con su padre. Sin embargo, aclaró que ese momento aún no ha llegado, ya que actualmente se encuentra concentrado en sus proyectos personales y desea alcanzar un nivel de estabilidad propio antes de buscar ese acercamiento directo, señala elimparcial.com

Emiliano atribuyó el distanciamiento a una serie de malentendidos y a la forma en que la información se distorsiona al pasar de una persona a otra, generando una percepción equivocada de la realidad.

Lo más destacado de sus declaraciones fue la distinción que hizo entre la estrella de la música y el hombre que lo crió. Emiliano señaló que él no ve a la figura de “Pepe Aguilar”, sino simplemente a su “jefe” o su padre; una persona que, como cualquier progenitor, lo regaña cuando es necesario.

“A huevo que si un día quisiera, pues obviamente hablaría con él otra vez... es mi papá”, expresó, reafirmando que su interés es recuperar la relación filial más allá de la fama que rodea a su apellido.

Con estas palabras, el joven deja la puerta abierta para que, en un futuro cercano, la familia Aguilar pueda dejar atrás las controversias y retomar su comunicación.