$!Busca Fernando Sepúlveda triunfar en ‘Tengo talento, mucho talento’

“Participé en las audiciones, me fue muy bien, porque cada juez me dio su pase, lo que me hizo pasar a los cuartos de final, que es la siguiente etapa en donde voy a participar, y yo, llore que llore en la audición porque no lo podía creer, estaba hipermeganervioso, y gracias a Dios me fui muy bien”, destacó Sepúlveda Beltrán.

“La verdad este pequeño triunfo es una pequeña palomita a un sueño que yo tenía, que era cantar en importantes escenarios, porque mi deseo siempre ha sido cantar, que la gente me vea, me escuche, y ahora lo que sigue es prepararme para la siguiente etapa, buscando ahora pasar a la semifinal”.

“Estoy ensayando mucho, preparando canciones, para que los jueces elijan cual quiere que cante, para el día que sea llamado a cantar frente a ellos, esperando me den el pase a las semifinales, aún no me han dado la fecha, pero será este mes”.

Sobre si dejará su carrera de dentista, Fernando dejó claro que aunque el canto fue un hoobie que se convirtió en trabajo, dado a lo largo de varios años ha cantado en distintos grupos de música versátil, si Dios le tiene preparado algo bueno en esta carrera, él seguirá adelante, de igual forma si la odontología es su camino a seguir.

“Yo no tengo ningún problema con ninguna de estas dos carreras, las dos me gustan mucho, las dos son mi sueño a seguir, pero dentro de la música, mi mayor deseo es que me conozcan, me escuchen, que me reconozcan como un buen cantante, presentarme en muchos lugares, dando conciertos, de Guasave para el mundo”, destacó el guasavense.

Fernando agradece también el apoyo de todo sus seguidores, amigos, y familia, para él, algo invaluable.

