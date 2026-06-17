Busca Florida cancelar conciertos de Kanye West

Una vez más el artista Kanye West, también conocido como Ye, yace en medio de una campaña de restricciones en su contra, ahora por el estado de Florida.
Por sus comentarios, catalogados como antisemitas, el controversial artista se ha vuelto un foco de atención para que los gobiernos, estatales y nacionales, prohiban su admisión para participar en festivales y conciertos. Esto se ha marcado en el Reino Unido, Australia, Francia, al igual que en otros países europeos.
Ahora su cancelación reside en su país, pero en el estado de Florida. La petición fue organizada por el senador republicano Rica Scout. El funcionario estadounidense estableció una campaña de Change.org para que la Autoridad de Deportes de Tampa cancele los conciertos del 26 y 28 de junio en Tampa, en el Raymond James Stadium.
Kanye West’s concert at Raymond James Stadium is a slap in the face to Florida taxpayers and our Jewish community. I’ve started a petition with @Change demanding the Tampa Sports Authority stop using YOUR money to fund antisemitism and call off these concerts ⬇️ pic.twitter.com/Te5dUxoycY— Rick Scott (@SenRickScott)
June 16, 2026
Kanye West’s concert at Raymond James Stadium is a slap in the face to Florida taxpayers and our Jewish community. I’ve started a petition with @Change demanding the Tampa Sports Authority stop using YOUR money to fund antisemitism and call off these concerts ⬇️ pic.twitter.com/Te5dUxoycY
‘No hay lugar para el antisemitismo en Florida, especialmente a costa de los contribuyentes. Kanye West es un antisemita confeso y prolífico que ha calumniado a los judíos, elogiado a Adolf Hitler, se ha autodenominado nazi y ha vendido mercancía con esvásticas en su sitio web’ denunció el senador Scout.
Según medios de los Estados Unidos, Florida es el tercer estado con mayor población de la comunidad judía en el país. La solicitud del senador Scout fue respaldada por la senadora Ashley Moody y el jefe del grupo de trabajo de combate al antisemitismo del Departamento de Justicia (DOJ), Leo Terrel.
Kanye West ha sido punto central de las controversias en este tópico, no solo por sus comentarios, sino por diseñar ropa con símbolos referentes al nazismo y movimientos antisemitas.