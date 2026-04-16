Busca Francia prohibir conciertos de Kanye West

El artista Kanye West, reconocido por los medios por sus declaraciones controversiales y composiciones musicales, enfrenta la posibilidad de nunca presentarse en Francia. Se compartió que Kanye West, también conocido como YE, tuvo que posponer su concierto en la ciudad de Marsella, Francia, el cual tenía como fecha el 11 de junio. En su comunicado, difundido por la plataforma X, aseguró que el evento no ocurrirá hasta nuevo aviso. Medios han destacado que la posible cancelación es consecuencia de las posturas antisemitas que el artista ha tomado durante los más recientes años.

After much thought and consideration, it is my sole decision

to postpone my show in Marseille, France until further notice. — ye (@kanyewest) April 15, 2026

El concierto en Marsella, en Stade Vélodrome, era parte de su gira de regreso a la música, tras haberse dedicado a otros proyectos, como el diseño de ropa y una breve campaña política, detalla vanguardia.com “Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de enmendar mis errores. Asumo toda la responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero involucrar a mis fans en esto. Mis fans lo son todo para mí. ¡Espero con ansias los próximos conciertos! Nos vemos en la cima del mundo” escribió YE en su comunicado. Previamente, el 14 de abril, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, notificó que estaba en proceso de justificar, de manera legal, la prohibición de los conciertos de Kanye West en su país. A su campaña contra el rapero estadounidense se agregó el alcalde de Marsella, Benoît Payan, tras afirmar que las presentaciones de dicho artista son ‘una vitrina para quienes promueven el odio y el nazismo desinhibido’. A principios de abril se difundió la noticia de que Kanye West tenía prohibido ingresar al territorio del Reino Unido, tras haber sido anunciado como el artista principal del Festival Wireless. El Festival Wireless, preparado para el 10 y 12 de julio, debió ser cancelado, ya que el Ministerio del Interior prohibió la entrada del artista principal. En paralelo, se reportó que varios inversionistas del evento cancelaron su patrocinio al ser notificados de que YE sería el artista principal.

As a result of the Home Office banning YE from entering the United Kingdom, Wireless Festival has been forced to cancel.



All ticket holders will recieve an automatic full refund. pic.twitter.com/nNCqUXNU6t — Wireless Festival (@WirelessFest) April 7, 2026