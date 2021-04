Busca Frida Sofía deslindarse del legado Guzmán

La actriz, cantante e influencer, Frida Sofia adelantó que busca deslindarse del legado de su familia y buscará quitarse por la vía legal los apellidos Guzmán Pinal. De acuerdo una amiga suya citada por la revista Tv Notas, la famosa quiere olvidar todos los tragos amargos e iniciar desde cero.

Después de que su familia le diera la espalda tras denunciar por abusos sexuales a su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, la fuente citada por el semanario precisó que Frida Sofía está “devastada y harta”.

“Ha tenido días muy difíciles, está devastada y harta. Pensó que al dar a conocer lo que su abuelo le hizo, su familia entendería el por qué de muchas cosas; incluso creyó que podría darse un acercamiento y la tan esperada reconciliación con su mamá, pero no fue así”, dijo la cercana a Guzmán.

Esta dijo que la cantante sigue desconcertada tras creer que recibiría apoyo, al menos de su madre. Agregó que lamentó que su familia utilizara un trastorno psiquiátrico para intentar desacreditar su versión.

“Está super desconcertada, no da crédito a que su mamá apoye a su abuelo en lugar de creerle a ella; sin embargo, lo que más le ha dolido es que Ale se agarrara del borderline (trastorno límite de personalidad) que padece para desacreditarla y hacerla quedar como mentirosa”, son las declaraciones según lo publicado por la revista.

Ella también dijo en exclusiva que la hija de Alejandra Guzmán no ha recibido apoyo económico y que la familia se lo retiró tras denunciar de manera pública a su abuelo. Adelantó el por qué Frida Sofía quiere deslindarse de sus apellidos.

“Por supuesto; además, está sacada de onda porque Ale le quitó el apoyo económico, aunque eso sí se lo esperaba y es lo que menos le asusta, pues Frida siempre ha trabajado. Está tan triste, enojada y, sobre todo, desilusionada, que está pensando en tomar una decisión radical. Frida está pensando seriamente en quitarse los apellidos, pues está cansada de que la asocien con la dinastía Guzmán Pinal”.

La amiga de la influncer detalló que esta decisión es para olvidar “malos recuerdos”. Aunque evaluará quitarse Pinal.

“Sí, ella dijo, literalmente: ‘Ya no quiero nada que me recuerde ni me vincule a esa gente, yo ya no quiero ser Guzmán Pinal, quiero quitarme esos apellidos que tan malos recuerdos me traen. Así es. Entendemos que el Guzmán no lo quiera por todo lo que pasó, por eso no está a discusión que se quite ese apellido, pero sí está evaluando si se cambia o no el Pinal”.

Por otro lado, Frida Sofía considerará quedarse con el apellido de su abuela, pues la única que de manera abierta le ha ofrecido su apoyo, e incluso le aseguró que juntas llegarían a las últimas consecuencias. “Porque también se ha sentido abandonada por esa parte de la familia. Aunque quiere mucho a su abuelita, doña Silvia, la verdad es que también se sintió traicionada por ella”.

“Gracias a Mujer, Casos de la vida real, siempre con esperanzas de ayudar a las mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas veces expuse historias verdaderas en televisión que apretaron mi corazón, estas desgarradoras reseñas sensibilizaron aún más mi condición de madre, temas que resultan ser muy duros y difíciles en nuestra sociedad y que no son inmunes a cualquier familia mexicana, no soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar”, expresó la llamada “última diva”, de 89 años.