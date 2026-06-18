Busca Lupillo Rivera tener colaboración con Christian Nodal

En este contexto, una posible colaboración con Nodal ya comienza a perfilarse como uno de los duetos que más expectativa podría generar dentro de la música mexicana, señala elimparcial.com

Las declaraciones de Rivera llegan en un momento de alta atención mediática, debido tanto a sus proyectos musicales como al proceso legal que enfrenta actualmente con la cantante.

La razón no solo está en el peso de ambos artistas dentro del género, sino también en el vínculo mediático que comparten por su pasado sentimental con Belinda.

Lupillo Rivera sorprendió al revelar que le gustaría colaborar con Christian Nodal, una posibilidad que rápidamente generó conversación entre seguidores del regional mexicano.

“Estaría suave”: así reaccionó Lupillo Rivera ante la posibilidad.

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre la posibilidad de unir su voz con Christian Nodal, intérprete de temas como Botella tras botella.

Lejos de evitar el tema, el cantante respondió con apertura y dejó claro que la idea le parece atractiva. “Estaría suave, estaría suave, a ver qué pasa. No hemos platicado, pero las cosas son buenas”, comentó Rivera.

Aunque hasta ahora no existe un acercamiento formal entre ambos artistas ni entre sus equipos de trabajo, la declaración fue suficiente para despertar interés entre el público.

Más allá de la música, ambos cantantes comparten un episodio que ha sido ampliamente seguido por el público: su relación con Belinda.

Christian Nodal mantuvo un noviazgo de casi dos años con la cantante. Su historia avanzó hasta el compromiso matrimonial, convirtiéndose en una de las relaciones más mediáticas del espectáculo mexicano antes de su separación.

Por su parte, Lupillo Rivera ha sostenido en distintas ocasiones que tuvo un vínculo sentimental con Belinda durante su participación en un reality show. Sin embargo, esa versión ha sido negada públicamente por la cantante en más de una ocasión.

Mientras en lo musical Lupillo Rivera se muestra abierto a nuevas alianzas, en el plano personal y legal su situación con Belinda sigue sin cambios.

El cantante confirmó que continúa con el proceso legal que enfrenta con la artista desde finales de 2025. La disputa incluye acusaciones de violencia digital presentadas por Belinda, así como señalamientos de falsedad de declaración por parte de Rivera.

El caso sigue su curso en instancias legales mexicanas y, por ahora, no hay señales de una resolución cercana.