Busca Natanael crear una estación de radio, sólo para corridos tumbados

Durante la entrevista, el representante confirmó que el proyecto todavía se encuentra en desarrollo y reveló que llevará por nombre La Tumbada.

El proyecto fue presentado en el programa ¡Siéntese quien pueda!, donde un representante del cantante reveló el nombre y explicó parte de los planes que se están trabajando.

Natanael Cano prepara un nuevo proyecto que busca llevar los corridos tumbados más allá de las plataformas musicales. Se trata de La Tumbada , una propuesta de medio de comunicación que contempla una estación de radio FM, podcasts y contenidos informativos.

“Estamos trabajando en ese proyecto. La Tumbada, te doy en exclusiva el nombre”. Según explicó, la intención es crear un espacio dedicado a los corridos tumbados, un género que, de acuerdo con sus declaraciones, ha enfrentado cuestionamientos y restricciones desde sus inicios.

“La idea es justamente para enfrentar la censura, volvemos a lo mismo”.

Uno de los principales objetivos es que La Tumbada tenga presencia en radio FM para que sus contenidos puedan escucharse también desde los automóviles, señala elimparcial.com

“Él quiere que sea radio FM, que lo puedas escuchar en tu automóvil, que puedas escuchar tus corridos tumbados, tu género, podcasts, todo tipo de desarrollo de ese tipo”.

Además de la música, el proyecto contempla podcasts y contenidos informativos. “Y algo muy importante: información, saber y que necesitan saber los jóvenes de ese segmento de la población”.

Durante el programa se mencionó a Jorge Morales como la persona que estaría a cargo de la dirección del nuevo medio. Sin embargo, todavía no se han dado a conocer detalles como una fecha oficial de lanzamiento, frecuencia específica, cobertura, programación o el proceso para comenzar transmisiones.

Por ahora, La Tumbada permanece como un proyecto en desarrollo.

El representante explicó que actualmente no existe, según su perspectiva, una cadena de radio o medio dedicado específicamente a los corridos tumbados.

“No existe una cadena de radio, una cadena de medios que se dedique a los corridos tumbados”. La propuesta buscaría ocupar ese espacio con música, podcasts e información para la audiencia joven que sigue este género.