$!Busca Raúl Beltrán cumplir su sueño, ser un gran cantautor en el Regional Mexicano

A sus 21 años, Raúl Beltrán Curiel sabe perfectamente lo quiere ser en su vida, un reconocido y exitoso cantante en el Regional de Mexicano, y aunque le ha sufrido para alcanzar su sueño, él no quita el dedo del renglón, pues asegura tiene el talento, las ganas, y el hambre de convertirse en un triunfador.

Vía telefónica desde Los Ángeles, California, Raúl Beltrán comparte que está emocionado con todo lo que está pasando gracias al programa y al buen resultado que ha tenido en sus dos apariciones.

“Ya tengo cuatro meses acá en Estados Unidos, y pues me vine originalmente sin rumbo fijo, solo con el deseo de buscar alguna oportunidad en la música, esto porque anteriormente estaba con una compañía disquera en Monterrey, pero no se dieron las cosas como yo pensaba, y mejor me salí, después de cuatro años de estar con ellos”, señaló Beltrán Curiel.

El cantautor sinaloense agregó también, debido a eso regresó a Sinaloa, donde tampoco le iba muy bien, tomando la decisión de irse a probar suerte a los Estados Unidos, llegando a casa de un amigo, quien le habló del programa de televisión al que decidió ir, esto en febrero de este 2022, acudiendo a las audiciones en un primer paso, esperando ser uno de los elegidos para presentarse en los programas en vivo.