$!Busca Shakira bailarines para su show de medio tiempo en la final del Mundial

¿Te imaginas acompañar a una de las máximas estrellas de la música en el espectáculo que, este año, tendrá sobre sí los ojos del mundo?. Luego de ser tendencia mundial tras ganar una millonaria batalla al fisco español, Shakira sorprendió a sus seguidores al lanzar una convocatoria internacional para encontrar a los bailarines que quieran acompañarla durante el histórico show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Shakira lanzó una invitación a niños y jóvenes de todo el mundo a enviar videos bailando “Dai Dai”, tema oficial del Mundial, para tener la oportunidad de presentarse junto a ella en el escenario el próximo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

“A mí se me está ocurriendo una idea que de pronto... que empiecen a mandar sus vídeos bailando Dai Dai, de todos los niños que manden sus vídeos, tener quizá la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final. ¿Por qué no?”, expresó la colombiana en entrevista con Noticias Caracol. Tras la gran respuesta que recibió en redes sociales, Shakira reapareció en un video para confirmar que ya comenzó a revisar algunas propuestas y que incluso el grupo infantil Ghetto Kids formará parte del espectáculo, señala quien.com “He visto creaciones increíbles con Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final”, comentó.