Busca Sony llevar a la pantalla ‘Battlefield’, protagonizada por Michael B. Jordan

De acuerdo con información de Variety, McQuarrie está vinculado para escribir, dirigir y producir la película basada en la popular franquicia de Electronic Arts (EA), mientras que Michael B. Jordan participaría como productor a través de su compañía Outlier Society .

Sony se encuentra actualmente en negociaciones para quedarse con la adaptación cinematográfica después de una disputa entre varios estudios interesados en el proyecto.

La franquicia Battlefield podría dar el salto de los videojuegos a la pantalla grande de la mano de Michael B. Jordan y Christopher McQuarrie.

Aunque Jordan podría asumir también el papel protagonista, su participación como actor todavía depende de varios factores y no ha sido confirmada oficialmente, señala elimparcial.com

Por ahora, los detalles de la historia que llegará al cine se mantienen bajo reserva. La franquicia de Battlefield es conocida por sus grandes batallas militares y por desarrollar diferentes escenarios que van desde conflictos históricos hasta historias ambientadas en futuros alternativos.

La saga comenzó en 2002 con Battlefield 1942, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, y con el paso de los años incorporó distintas épocas y escenarios bélicos.

La entrega más reciente mencionada por Variety es Battlefield 6, lanzada en 2025 y ambientada entre 2027 y 2028. Su historia presenta un conflicto entre una OTAN fracturada y una compañía militar privada.

Para Michael B. Jordan, el proyecto representaría otro acercamiento a las historias de acción y al universo de los videojuegos. El actor protagonizó Without Remorse, adaptación de una novela de Tom Clancy en la que interpretó al Navy SEAL John Clark, y también ha desarrollado una adaptación de Rainbow Six.

Actualmente, Jordan trabaja además en otros proyectos cinematográficos. Será protagonista, director y productor de una nueva versión de The Thomas Crown Affair, cuyo estreno está previsto para marzo de 2027, y también participará en Miami Vice ’85, junto a Austin Butler.

Por su parte, Christopher McQuarrie llega al proyecto después de trabajar durante años en la franquicia Mission: Impossible junto a Tom Cruise. El cineasta también está vinculado a otros proyectos, entre ellos King Conan, protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

La posible película de Battlefield también se suma a la creciente apuesta de Hollywood por convertir exitosas franquicias de videojuegos en producciones cinematográficas.

Call of Duty, otra de las grandes sagas de disparos en primera persona, también tendrá una adaptación para la pantalla grande. Paramount tiene previsto estrenar esa película el 30 de junio de 2028, con Peter Berg como director y un guion de Taylor Sheridan.

En el caso de Battlefield, todavía no existe una fecha de estreno ni una confirmación oficial de Sony sobre el acuerdo. Por ahora, el estudio continúa negociando para hacerse con el proyecto.