Busca Taylor Swift proteger su nombre y firma contra una marca de sábanas

En la presentación, Swift advierte que permitir el registro podría llevar a los consumidores a creer erróneamente que está vinculada con la línea de productos para el hogar —que incluye sábanas, edredones, almohadas y artículos de baño —comercializada en cadenas como Amazon, Macy’s, Target y Costco, entre otras.

De acuerdo con documentos difundidos por el diario británico Daily Mail, la cantante sostiene que el uso de la palabra Swift en una tipografía cursiva estilizada —acompañada de un símbolo similar a un ala— se asemeja demasiado a su firma registrada.

Una nueva batalla legal mantiene a Taylor Swift en tendencia. Esta vez, su disputa es con la marca Swift Home , luego de que solicitara formalmente a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos bloquear el registro federal del logotipo de esa empresa, propiedad de Cathay Home Inc., al considerar que podría generar confusión entre el público.

La empresa TAS Rights Management, encargada de gestionar los derechos de imagen de la artista, ya había manifestado su inconformidad en diciembre de 2025, señala vanguardia.com

Ahora, con el respaldo de la abogada Rebecca Liebowitz, socia del despacho Venable LLP en Washington, el equipo legal de Swift busca frenar formalmente la solicitud presentada por Cathay en octubre pasado.

Swift registró por primera vez una versión cursiva de su firma en 2010 y actualizó esa protección en 2014. Además, cuenta con una versión impresa de su nombre registrada desde 2018, lo que refuerza su estrategia de protección de marca.

El abogado especializado en propiedad intelectual Josh Gerben señaló que, en comparación con otras celebridades de alto perfil, Swift no suele oponerse con frecuencia a registros similares. No obstante, apuntó que la similitud directa con su autógrafo pudo haber sido el elemento decisivo para que esta vez interviniera.

La tensión entre ambas partes se remonta a 2015, cuando Cathay solicitó por primera vez la marca Swift Home. Aunque entonces hubo indicios de oposición, el registro fue aprobado en 2016; sin embargo, el rediseño reciente del logotipo parece haber cambiado el panorama.

El conflicto también se intensificó después de que la empresa utilizara referencias directas a la cantante en redes sociales. En octubre, publicó en Instagram una imagen promocional que incluía la portada de su álbum The Life of a Showgirl, junto con un mensaje alusivo a Mrs. Swift en repetición. La publicación fue eliminada posteriormente.