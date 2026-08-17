Busca Tony Elizondo construir su identidad como solista y dejar su esencia en el regional mexicano

Una nueva etapa se puso en marcha en el camino artístico de Tony Elizondo, quien busca mostrar su identidad, compartir sus propias composiciones y asumir el control total de cada aspecto de su carrera musical.

El cantante regiomontano habló sobre los retos que ha enfrentado desde que inició su proyecto como solista, las enseñanzas que le dejó su paso por Calibre 50 y la propuesta musical con la que pretende abrirse camino bajo su propio nombre.

Después de cuatro años como integrante de Calibre 50, el cantautor de 24 años de edad inició formalmente su proyecto como solista en diciembre del 2025 y desde entonces, ha enfrentado las dificultades propias de comenzar nuevamente bajo su nombre, sin embargo, Elizondo también ha encontrado una oportunidad para aplicar lo aprendido durante su paso por una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano y buscar llevar su carrera individual hacia buen destino.

“Es una etapa difícil, pero para llegar al éxito hay que ser dedicado y tener disciplina. Eso es lo que te permite romper fronteras y posicionarte poco a poco en los niveles en los que estabas antes”, comentó.

“Ha sido una etapa muy bonita y llena de aprendizaje. Todo es prueba y error, porque hay cosas que nadie te enseña. Tengo 24 años y considero que todo lo que venga de aquí en adelante será aprendizaje”.

Elizondo describió estos primeros meses como un periodo de aprendizaje, experimentación y crecimiento profesional, pues, aunque llegó muy joven a la agrupación, consideró que los cuatro años dentro de la agrupación funcionaron como una escuela que ahora le permite enfrentar los retos de su proyecto independiente.

“Estuve cuatro años en una escuela llamada Calibre 50 y ahora estoy poniendo a prueba todo lo que aprendí. Calibre 50 fue una escuela grandísima. Entré casi a los 19 años y estuve cuatro años en la agrupación, fueron muchos aprendizajes que ahora estoy aplicando”, declaró.

“No es solamente suerte. Puedes traer el talento en la sangre, pero tienes que seguir trabajando, ser dedicado y mantener la disciplina”.

Una de las principales razones para cerrar su ciclo con Calibre 50 para Tony, fue su interés por presentar al público las canciones que comenzó a escribir aproximadamente dos años atrás.

El cantante aseguró que ha compuesto más de 200 temas y que suele reservarlos para su propio proyecto, debido a que encuentra en ellos un sonido y una identidad que desea desarrollar personalmente.

“Creo que traigo un toque diferente en la composición. Quiero plasmarlo ante la gente y compartir mis propias canciones. Imagínate ir en el carro y escuchar que otro automóvil lleva tu canción, o que un niño que está aprendiendo a tocar la guitarra comience a cantarla. Eso es de lo más hermoso que puedo hacer”, manifestó.

Durante su etapa en Calibre 50 tuvo la oportunidad de grabar cuatro o cinco composiciones propias en distintos materiales discográficos, sin embargo, en su carrera independiente pretende involucrarse completamente tanto en la escritura como en la producción de su música.

“Estoy involucrado al cien por ciento en la composición y producción de mi música. Le debo mucho a mi amigo Javier Rochín, porque él comenzó a introducirme en la raíz de la composición y desde ahí continué desarrollándome”, mencionó.

“Soy muy celoso con mis composiciones, por lo que prácticamente escribo para mí porque me gustan y siento que tienen una propuesta bonita”.

Busca un sonido norteño diferente

Tony Elizondo pretende conservar las raíces del regional mexicano y, al mismo tiempo, incorporar elementos provenientes del country, blues y jazz, géneros que le apasionan desde hace tiempo.

Por tal motivo, su propuesta incluye acordeón, batería y guitarra eléctrica, además de su participación como cantante y guitarrista, donde su propósito es crear un sonido que pueda ser reconocido desde los primeros momentos de una canción.

“Creo que la voz de Tony no se parece a ninguna. Mis amigos me dicen que solamente abro la boca y ya saben que soy yo, y eso es lo que quiero dejar plasmado. Siento que copiar no es lo correcto. Lo que más cuenta es dejar tu propio estilo y tu esencia para toda la vida”, comentó.

“Queremos presentar algo diferente de lo que está saliendo y poner nuestro granito de arena dentro de la música”.

Entre sus principales influencias mencionó a Joan Sebastian, Intocable, Carlos Vives y Juan Luis Guerra, además de intérpretes como Luis Miguel, Cristian Castro, Ricardo Arjona, Manuel Carrasco y David Bisbal.

El cantante también busca mostrar una faceta más cercana y espontánea de su personalidad, destacando que dentro de una agrupación existen lineamientos establecidos, mientras que su proyecto individual le permite tener mayor libertad creativa y personal.

“Quiero ser lo más original y natural posible. Me encanta platicar y hacer que las personas se sientan en confianza, esa es mi personalidad. Los valores vienen de casa y hay que aplicarlos frente al público. Tarde o temprano, la gente va conociendo y asimilando quién eres realmente”, compartió.

Sus primeros lanzamientos

Durante sus primeros meses como solista, Tony Elizondo ha presentado tres canciones, como lo son ‘Es Probable’, ‘Brillas’ y ‘La Muchacha que me gusta’, los cuales han tenido una gran recepción por parte del público.

De acuerdo con el cantante, ‘Es Probable’, una composición propia lanzada en diciembre superó 1.3 millones de reproducciones en YouTube, y posteriormente, presentó una versión cover de ‘Brillas’, tema original de León Larregui, que alcanzó alrededor de 800 mil visualizaciones.

Finalmente, su tercer y más reciente lanzamiento fue ‘La muchacha que me gusta’, también de su autoría, con el cual continuó definiendo el rumbo musical que pretende seguir a lo largo de su trayectoria.

Prepara nueva música durante su visita a Mazatlán

Aunque su estancia en Mazatlán podría parecer meramente recreativa, Tony Elizondo aclaró que su visita al puerto estuvo relacionada con la producción de las canciones que formarán parte de la siguiente etapa de su proyecto como solista.

El cantante explicó que durante estos días ha trabajado en nuevos temas de su autoría, además de preparar una versión musical que será adaptada a su estilo y a la propuesta sonora que busca consolidar, donde estos materiales mantendrán la raíz del regional mexicano, pero incorporarán los elementos con los que pretende diferenciar su carrera.

Elizondo adelantó en exclusiva, que entre sus próximos estrenos se encuentra ‘Besito Tu Vida’, canción de su composición la cual definió como una propuesta alegre y “guapachosa”, creada para bailar y conectar con el público mediante un ritmo distinto al de sus lanzamientos anteriores.

“Estoy preparando canciones muy buenas, todas de mi composición, además de un cover que tendrá el estilo propio de Tony. Las canciones que escribo no siempre surgen de una situación amorosa, las cuales pueden partir de algo que estoy viviendo y después lo transformo en una historia de amor”, comentó.

El próximo tema se llama ‘Besito tu vida’. Es una canción bonita, guapachosa y para bailar, pero conserva parte de la raíz del regional mexicano y va a estar sonando por todos lados, lo estoy decretando”, declaró entre risas.

El intérprete indicó que este tema formará parte de la música que dará a conocer durante lo que resta de 2026, periodo en el que continuará presentando composiciones propias y desarrollando una identidad que combine el sonido norteño con otras influencias musicales.

Aspira a llevar su música fuera de México

Como parte de la promoción de su carrera, el cantante contempla presentaciones en diferentes estados del país y posibles actuaciones en Colombia hacia finales de 2026, sin embargo, su meta de largo plazo es llegar a públicos internacionales y presentarse en grandes escenarios, incluso fuera del mercado tradicional del regional mexicano.

“Me llaman el soñador despierto. Quiero llegar al punto de salir de un hotel y encontrar a muchas personas esperándome. No quiero que mi música se quede únicamente en el ámbito regional; me gustaría llevarla a España y a muchos otros lugares”, dijo.

“Quiero empezar a romper fronteras, porque creo que la música rompe fronteras y une corazones”.

También manifestó su interés en colaborar en algún momento con artistas como Edén Muñoz y Cristian Castro, aunque reconoció que primero deberá fortalecer su propuesta y alcanzar una mayor posición dentro de la industria.

Finalmente, Tony Elizondo aseguró que su ambición se encuentra acompañada por la disciplina y el trabajo constante, elementos que considera indispensables para convertir su proyecto en una carrera duradera.

“Me veo llenando escenarios. Lo voy a hacer porque soy muy dedicado, primero Dios. Quiero que algún día la gente vea lo que conseguimos y diga que no era solamente un loco diciendo esas cosas”, declaró.

“Tony Elizondo le va a entregar música al público, yo creo, para toda la vida. Hay que ser dedicados y disciplinados, pero, sobre todo, hacer las cosas de corazón”.

Próximas presentaciones

Tony Elizondo adelantó que retomará su agenda de conciertos durante septiembre, con actuaciones programadas en Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, el 11 de septiembre y en el municipio de Lampazos de Naranjo, Nuevo León, el 15 de septiembre, en el marco de las celebraciones patrias.

Además, comentó que su proyecto busca comenzar a extenderse fuera de México, por lo que contempla realizar algunas presentaciones en Colombia hacia finales de 2026.