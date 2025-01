Buscan cancelar a Grupo Frontera en México por apoyar a Donald Trump

La usuaria que los señaló de esto, mostró videos de familiares de los músicos celebrando la victoria de Trump, además de las evidencias donde los famosos revelaron su voto por el político, sin embargo, todo esto ya ha sido eliminado, señala milenio.com

Pese a que buscaron no dejar rastro de todo ello, internet no olvida y ya se desató un gran escándalo por tal situación de manera que los mexicanos iniciaron una campaña masiva para dejar de escucharlos al tiempo de destacar que no serán apoyados en nuestro país.

La polémica en contra de los famosos comenzó a crecer y hasta el momento no han dado a conocer alguna postura al respecto, pero lo cierto es que usuarios esperan que en breve exista algún tipo de comunicado.

Actualmente la administración de Donald Trump inició una incansable búsqueda de personas inmigrantes en Estados Unidos con el objetivo de deportarlos, por lo cual gran parte de Latinoamérica se ha solidarizado con aquellos que viven con miedo de ser capturados.

Lo cierto es que ahora Grupo Frontera al parecer fue descubierto presuntamente por haber dado su voto al controvertido político y esto hizo enardecer a las redes sociales, quienes comenzaron a cancelarlos por tal hecho.

“Quieren el apoyo latino y están contra sus propia comunidad. Unfollowed”, “No regresen a México”, “Hagan música en inglés a ver si pegan, no se olviden de sus raíces”, “No los queremos en México”, “Quédense en USA, no los queremos en México”, son algunos de los comentarios que postearon algunas personas, criticando a la agrupación.