A pesar de que el cantautor mexicano es muy reservado con su vida personal, durante la entrevista que le concedió a la presentadora Ingrid Coronado para el programa Sale el Sol, el ex Académico confirmó que desea ser papá por segunda ocasión.

Sin embargo, Coronado no quiso quedarse con una respuesta tan ambigua, por lo que al preguntarle si ya estaban poniendo manos a la obra, el intérprete de Te esperaba contestó: “estamos en ello”, con una gran sonrisa, señala quien.com

Previo a estas declaraciones, Rivera manifestó lo encantado que se encuentra con su primogénito y enumeró las cosas que le gustan de él. “Todo... despertar y que esté sonriéndote, no sé, todo, algo que amo de él es cómo te mira a los ojos, me mira con una mirada que me lleva al universo”, dijo el cantante emocionado.

Finalmente, Carlos Rivera lamentó que su papá no hubiera conocido al pequeño León, aunque asegura que su hijo se lo recuerda en muchas ocasiones.

“No, no le tocó y es de las cosas que más pesan a veces, pero de alguna manera también yo veo a mi hijo y veo muchas cosas de él”, concluyó.