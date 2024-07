"Me dedico a trabajar en el campo, cultivamos pepino, tomate, cebolla, chile, oficio que aprendí de mis padres. Yo con ellos crecí en el campo cultivando y ganándome la vida. Trabajar en el campo es muy difícil, y gracias a este esfuerzo podemos llevar nuestra comida a la mesa”, detalló en su autopresentación.

“Ella es la parte de mi vida que me motiva. Para estar aquí tuvimos que vender un auto que era de mi papá, empeñar algunas cosas mías y de mi familia, y vender tortas”.

"La vida que me ha tocado ha sido una vida muy difícil, con muchas bajas, y son pocas las altas, pero siempre estamos luchando como familia. Estar aquí en La Academia significa una emoción muy grande, y hoy confirmo al estar aquí, que aunque la vida es muy dura, los sueños si se hacen realidad”

"Yo no tengo papá, mi mamá se fue, y mi abuela no está conmigo, mi abuelo es lo único que me queda y vengo a La Academia a hacer historia.

Estudió ciencias de la comunicación. Estar en La Academia es el sueño más grande de su vida. Si gana la competencia, con el premio le daría una mejor vida a su papá y continuaría con su sueño de seguir en la música.