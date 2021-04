Andra Day (‘The United States vs. Billie Holliday’)

La cantante, compositora y actriz estadounidense Cassandra Monique Batie, más conocida como Andra Day, busca llevarse el Óscar como Mejor Actriz, por su papel de Billie Holiday, en la película biográfica The United States vs. Billie Holiday, del director Lee Daniels.

Se trata de una película biográfica sobre la cantante Billie Holiday, basada en el libro Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs de Johann Hari, que ha recibido opiniones encontradas, entre elogios por la actuación de Day y críticas en el guión y la dirección, la actriz ya obtuvo un Globo de Oro como Mejor Actriz de Drama y una nominación en la categoría Mejor canción original.

Ahora busca llevarse el Óscar.