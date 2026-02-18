Buscan los Backstreet Boys llegar al Super Bowl LXI

Los Backstreet Boys se encuentran en medio de su residencia Into The Millennium en el Sphere de Las Vegas, pero ya tienen la mira puesta en su próximo gran escenario: el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que tendrá lugar en 2027. El grupo conformado por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell compartió su interés por formar parte del espectáculo del proximo año que se realizará en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El pasado 11 de febrero AJ McLean le preguntó al público que se encontraba en el Sphere de Las Vegas si les gustaría que los Backstreet Boys estuvieron en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el próximo año.

“¿Qué les parece los Backstreet Boys en el medio tiempo del Super Bowl 2027”, preguntó al público durante su concierto. “Hagámoslo realidad. ¿Por qué no? Es en Los Ángeles, a la vuelta de la esquina”, expresó el cantante, lo que ocasionó una ovación extrema entre los presentes. Ante la buena respuesta de sus fans, los Backstreet Boys lanzaron una petición en línea para que ese sueño se haga realidad, señala quien.com “Acabo de iniciar una petición en línea en nombre del grupo para que organicemos el medio tiempo en 2027”, aseguró AJ en entrevista para la revista People. “Mejor que voten sí para que organicemos el medio tiempo, sobre todo porque será en Los Ángeles, en el SoFi, el año que viene. Ese es nuestro hogar y el de Kevin (Richardson), así que sería genial”, agregó el cantante.

Nick Carter aseguró que su actuación sería una “explosión pop” llena de otros íconos musicales de los años 90 y principios de los 2000, entre los nombres mencionados se encuentran Britney Spears y NSYNC. Ante esa posibilidad, McLean recordó que Britney Spears y NSYNC ya participaron anteriormente en un espectáculo de medio tiempo. La cantante y la boyband formaron parte del show del Super Bowl XXXV, realizado el 28 de enero de 2001, donde compartieron escenario con Aerosmith, Mary J. Blige y Nelly. Ese mismo año, los Backstreet Boys participaron en el evento interpretando el himno nacional estadounidense. “Traeremos de vuelta a 98 Degrees, me da igual. Seamos cabezas de cartel”, afirmó Nick Carter. “Traeremos de vuelta a todos nuestros amigos del pop; sería algo así”.