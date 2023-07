Agregó que este tema forma parte de su primer disco titulado Gustoso y contento y estará compuesto entre 10 y 12 temas, la mayoría de ellos son inéditos compuestos por ellos, a excepción de Mi bello ángel.

”La respuesta gracias a Dios ha sido muy buena, y eso es gracias al público, poco a poco el grupo ha ido despuntando, tenemos muchos seguidores en las redes sociales, y eso nos dice que vamos bien, estamos conformes con lo que hemos logrado este primer año, pero vamos por más”, dijo.

Entre sus cortes más sonados se cuentan los corridos La tostada, El ángel azul, El estilo pocho de su autoría, así como Las matitas verdes que grabaron en colaboración con Grupo Arriesgado y el corte ranchero Me traes loquito de su autoría y El Mollete.

El disco aún no tiene fecha de lanzamiento, por lo pronto irán lanzando tema por tema hasta llegar al momento de presentar el disco oficial.

Su deseo de trascender en la música, ha llevado a Los Chavalitos a querer conquistar todo México, por ello, han realizado presentaciones en conjunto con Grupo Arriesgado, visitando plazas importantes como Monterrey, Durango, San Luis, Querétaro, Hermosillo, Chihuahua, Guanajuato, Mexicali, Tijuana, Guadalajara, entre otros estados del país, llevando su música buscando atraer a más seguidores a su proyecto musical.

Además del lanzamiento de su primer disco, Los Chavalitos continuan preparando nueva música, más videos, además de que ya están en los preparativos de buscar la visa de trabajo para viajar a los Estados Unidos, dado que ya han recibido invitaciones de algunos night clubes, por lo que esperan pronto cruzar la frontera para llegar a nuevos caminos, mercados, personas.

“Nuestro objetivo es llegar al mayor número de personas que se pueda, estar en el gusto de ellos, logrando con ello poner en alto el nombre de Los Chavalitos para ser escuchado en todos lados, ser un grupo consolidado en México y en otros países también, vamos a darle hasta donde tope”.

A diferencia de las demás agrupaciones, Uribe Ponce dejó claro que su estilo es único, ya que entre todos han creado el sonido que los distingue de los demás, y aunque la música siempre va a tener los mismos tonos y ritmos, siempre hay algo que los diferenciará del resto, compartiendo su originalidad y sencillez en cada tema.

“Suena fácil, pero no lo es, y aunque todos traemos una experiencia musical, y la ganas de triunfar como Los Chavalitos, sabemos que esto requiere de tiempo, de mucho trabajo, no es fácil, esta carrera no lo es, es de mucha resistencia, pero desde que iniciamos nada ha sido contra corriente, las cosas se nos han dado, vamos lentos, pero con pasos sólidos

Sus redes sociales

Facebook: Los Chavalitos

Instagram: loschavalitosofficial

YouTube: Los Chavalitos