Buscan Los Tigres del Norte poder cantar en Bellas Artes

Los Tigres del Norte abren la puerta a nuevos proyectos en México tras una semana de reconocimientos en Estados Unidos y una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. El grupo busca ampliar su presencia cultural en el país y lograr presentarse en Bellas Artes mientras mantiene una gira que incluye fechas en California, Nevada, Florida, Colombia y otras ciudades. En un encuentro con la prensa, los llamados “Jefes de Jefes” adelantan que preparan anuncios antes de que termine 2026. La agrupación también presenta en vivo México sigue de pie, una canción con la que busca retratar la fortaleza, la hospitalidad y el arraigo de los mexicanos.

El grupo llega a la capital luego de recibir proclamaciones y homenajes en Minneapolis, El Paso y Albuquerque, además de un reconocimiento en Chicago. Hernán Hernández dice que la visita a Palacio Nacional representa un momento especial para los integrantes. “Conocer a la presidenta de nuestro país es como un extra en nuestro corazón”, señala el músico sobre el encuentro con Sheinbaum. Según relata, la mandataria salió de su oficina para recibirlos, saludó a cada integrante y les mostró parte de Palacio Nacional. Luis Hernández confirma que Los Tigres del Norte tienen interés en llegar al Palacio de Bellas Artes. “Claro, anhelamos Bellas Artes y puede ser que les tengamos una sorpresa pronto”, declara durante el encuentro con reporteros. La agrupación evita fijar una fecha o dar detalles sobre el formato que tendría una eventual presentación. Hernán Hernández sostiene que trabajan en varios asuntos y pide esperar a que los planes estén definidos.

“No sabemos. Un día les damos la noticia, primeramente a Dios”, dice el cantante. También señala que el grupo quiere realizar en México proyectos similares a los que desarrolla en Estados Unidos y otros países.