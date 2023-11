El libro The Woman In Me, que recopila las vivencias de la diva del pop Britney Spears, durante su amplia trayectoria como artista y celebridad, podría tener una adaptación a la pantalla grande de parte de directores reconocidos.

El medio pagesix.com ha confirmado que hay algunas celebridades de Hollywood interesadas en producir un filme de este polémico libro.

Este medio confirmó que entre los interesados se encuentran Margot Robbie, Brad Pitt y Reese Whitherspoon, junto con otros productores que se han percatado del éxito de esta obra. No obstante, bajo las mismas especulaciones también se habría enunciado que la adaptación podría volverse una serie, distribuida en plataformas.

Debido a la falta de consistencia con respecto a dicha producción, aún no se habría confirmado algún casting o si se proyectaría todo el material del libro, que en su obra de procedencia llega a ser bastante extenso, indicó vanguardia.com