Por su parte, Víctor Ordóñez, conocido como Lonche de Huevito y originario de Los Mochis, figura en la categoría Streamer del Año, junto a personalidades como El Mariana, Westcol, Ibai, Auronplay, Rubius y Cry.

En la categoría Influencer del Año se encuentra Juan de Dios Pantoja, quien comparte la lista con Aarón Mercury, Luisito Comunica, Fede Vigevani y Alexis Omman, entre otros creadores de contenido.

La cantante mazatleca Kenia Os aparece en la categoría Artista del Año, donde competirá con nombres como Belinda, Danna, Tini, Shakira, Karol G, Rosalía, Cazzu y Emilia.

Los sinaloenses Kenia Os, Juan de Dios Pantoja, Lonche de Huevito y Kimberly Loaiza están entre los prenominados de la novena edición de los Socialiteen Awards 2026, una premiación virtual que reconoce a figuras de la música y el entretenimiento digital.

Kimberly Loaiza aparece en la categoría Influencer Viral del Año, donde comparte nominación con figuras como Karely Ruiz, Wendy Guevara, Brianda Deyanara y Melissa Navarro.

Además, las comunidades de seguidores de las cantantes buscan reconocimiento en la categoría Fandom del Año. Los Linduras, de Kimberly Loaiza, y los Keninis, de Kenia Os, aparecen entre los grupos nominados, junto a los seguidores de Belinda, Rivers, Aarón Mercury, Manelyk y otros creadores.

El público decidirá quiénes avanzan

Las votaciones de prenominación estarán abiertas del 15 de noviembre al 2 de diciembre de 2026. En esta etapa participarán únicamente las categorías centrales y los votos emitidos a través del sitio oficial, socialiteen.com, tendrán un valor del 100 por ciento.

Los participantes que obtengan la mayor cantidad de votos avanzarán a la siguiente fase, en la que se seleccionarán cuatro, seis u ocho finalistas por categoría, dependiendo del promedio de votaciones recibidas.

Los integrantes del canal oficial de los Socialiteen Awards tendrán acceso a las encuestas dos horas antes que el resto del público. Los resultados parciales se mostrarán en porcentajes y en horarios aleatorios, por lo que no habrá actualizaciones permanentes.

Los ganadores de cada categoría en la etapa de prenominación recibirán una placa que los acreditará como vencedores de esa fase.

La votación final se realizará del 12 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027. En la edición anterior, los Socialiteen Awards registraron más de 23 millones de votos, una cifra que buscarán superar en esta novena entrega.