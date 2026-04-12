Cachirula & Loojan, los representantes de México en Coachella

Cachirula & Loojan es dúo de reggaetón originario de la CDMX y en los últimos años han lanzado Sexolandia, una serie de álbumes colaborativos en los que ambos han fusionado sus talentos con letras llenas de picardía y mucho ritmo que se han vuelto virales en redes sociales.

A lo largo de su vida Julieta García, nombre real de Cachirula, se interesó en la música a corta edad y en su computadora es donde comenzó a explorar y a compartir temas en SoundCloud.

A partir de eso empezó a crecer más en la escena musical y también se convirtió en compositora, productora y más. Ha trabajado con algunas figuras como como Yeri Mua, El Bogueto, El Malilla y también se le ha visto trabajar en el estudio con Bellakath.

Por su parte, Loojan es un productor quien tuvo interés de manera inicial en la electrónica por influencia de su familia. Desde los 12 años es que la música llegó a su vida, y aunque tenía cercanía en el mundo de los DJs, él no tenía ese objetivo, pues quería producir sus propios temas.

Es importante destacar que cada uno tiene su proyecto en solitario pero cuando se unen son fuego puro.

¿Dónde ver el festival desde casa?

YouTube está transmitiendo lo que ocurre en el evento musical durante los dos fines de semana en que se realiza.

Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, encabezan el evento los días 10, 11 y 12 y 17, 18 y 19 de abril, y de acuerdo a YouTube se transmitirán los show de los siete escenarios (aplica restricciones si algún talento decide no hacerlo), este incluirá el escenario Quasar.

Por primera vez en su transmisión el Coachella Stage, Outdoor Theatre y Sahara transmiten en vivo y en 4K dando una calidad única para los espectadores.

Otros talentos que están en el desierto son FKA twigs, The XX, Nine Inch Noize, Blood Orange, Labrinth, Addison Rae, Rusowsky, Iggy Pop, Oklou, y representando a México, Cachirula & Loojan.

Además de Turnstile, Ethel Cain, KATSEYE, Groove Armada, Slayyyter y Luisa Sonza.

Además, Coachella TV es una realidad, esta experiencia muestra de forma ininterrumpida y 24/7 algunos de los shows que han sido parte de la historia del festival.